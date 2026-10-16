Asistencia para las otras víctimas del sismo: realizarán jornadas veterinarias gratuitas en Azuero

Una jornada veterinaria gratuita para atender a perros y gatos afectados por el sismo del pasado 9 de octubre se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre en diversas comunidades de las provincias de Los Santos y Herrera.

La atención médica veterinaria dará inicio el sábado a partir de las 8:00 a. m. en la cancha deportiva de La Colorada de Los Santos, ubicada frente a la escuela del sector.

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Para la jornada del domingo, la atención se desplegará en Las Tablas en el Parque Belisario Porras, de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.

Mientras que en Chitré se realizará en el Parque Unión, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Alianza académica y profesional con pruebas clínicas sin costo

La iniciativa socio-humanitaria es organizada de manera conjunta por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá (UP), la Fundación Manchitas / Más Colas, la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Panamá (AMVEPE) y la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios.

Durante el desarrollo de las clínicas móviles, los especialistas realizarán evaluaciones generales y hemogramas gratuitos a los animales de compañía que hayan sufrido lesiones, estrés o complicaciones de salud a raíz de la emergencia sísmica.