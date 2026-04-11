Un giro clave se registró en el caso de la menor de 7 años reportada como desaparecida en La Villa de Los Santos, luego de que se ordenara la detención provisional de un hombre, identificado como Carlos, presunto responsable del delito de sustracción de menores.

La medida fue aplicada tras una audiencia realizada bajo el Sistema Penal Acusatorio en Las Tablas, la tarde del viernes, según informó el Ministerio Público, entidad que mantiene abierta la investigación por este hecho ocurrido el pasado 8 de abril de 2026.

En las afueras de la instalación, familiares de la menor esperaron para el resultado de la audiencia, que se realizó de forma reservada.

El caso generó alarma a nivel nacional tras la activación de una Alerta Amber por la desaparición de la menor, quien fue sustraída por el implicado de la residencia que frecuentaba, sin la autorización de su familia, informó uno de sus hermanos.

El mismo relató que la niña se mantiene en la residencia familiar en buen estado, aunque intranquila tras lo sucedido.

El imputado deberá enfrentar el proceso de investigación bajo detención provisional mientras se investigan las causas que llevaron a este hombre a sustraer a la menor.

Se conoció que el hombre, de 53 años, se llevó a la niña y al día siguiente la llevó donde su familia, momento en el que fue aprehendido por la Policía Nacional.