Docentes de la Unachi llevan tres quincenas sin saldar deudas con acreedores

Cumplida una semana al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González, designado rector interino tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, solicitó al presidente José Raúl Mulino su intervención para encontrar una solución a la crisis financiera que atraviesa la entidad y que mantiene a su planilla docente y administrativa en la incertidumbre, pues no han recibido oportunamente el pago de sus prestaciones laborales.

González, a través de una carta abierta, pidió al mandatario la instalación de una mesa técnica para resolver dicha situación de manera oportuna, transparente y legal, destacando que sus movimientos financieros están sometidos a controles establecidos por el Estado mediante el sistema gubernamental SAP ISTMO, en donde todo queda registrado y, por ende, puede ser fiscalizado.

Los colaboradores de la Unachi, según el funcionario, no recibieron oportunamente el pago de su quincena el pasado 12 de junio, pese a contar con la viabilidad presupuestaria y financiera necesaria para cumplir con este compromiso.

"Dicha circunstancia, sumada a tres quincenas de pagos pendientes con acreedores, afecta la tranquilidad de numerosas familias y compromete el cumplimiento de obligaciones hipotecarias, crediticias y otros compromisos esenciales", subraya el escrito.

Sin embargo, la semana pasada el contralor Anel Flores señaló que la Universidad no tiene fondos para hacer frente a sus compromisos contractuales; por ello, los desembolsos a sus trabajadores no se han realizado, dejando claro que no se trata de una medida impuesta en su contra.

"Los pagos, en este momento, no se están efectuando porque simplemente la Universidad no tiene fondos producto del mal manejo administrativo", dijo.

Flores, quien aseguró que desea mantenerse al margen, respetando la autonomía universitaria, sugirió a las autoridades abordar la situación directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas.'