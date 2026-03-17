Empezó la ampliación del Corredor de las Playas una obra que busca mejora la conectividad y agilizar el tránsito

El proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y Variante Campana”, ya empezó, así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Para el MOP se trata de una obra de gran impacto que fortalecerá la conectividad de la provincia de Panamá Oeste, además de que reducirá los tiempos de traslado y mejorará la movilidad hacia el interior del país.

Destaca la institución que el primer paso consiste en la limpieza de herbazales en los hombros de la vía, así como la remoción de sedimentos y la colocación de señalización de seguridad, medidas orientadas a proteger al personal y mantener la fluidez del tránsito durante la ejecución del proyecto.

"Hoy es un día importante, ya que iniciamos la ejecución de este proyecto que traerá grandes beneficios a la población panameña", dijo Lilian Gutiérrez, directora del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas.

La funcionaria precisó que el proyecto de 19 km aproximadamente, contempla la ampliación de cuatro a seis carriles.

Se contempla que este proyecto podrá generar unas 600 plazas de empleos directos y cerca de 1,000 indirectas, lo que va a contribuir, según la institución, al impulso económico de la región.

Asimismo, se estima que alrededor de 2 millones de personas se beneficiarán con esta importante infraestructura vial, que facilitará la movilidad diaria de residentes, transportistas, turistas y usuarios que se desplazan hacia el interior del país.

Además de mejorar la conectividad y agilizar el tránsito, ya que el proyecto contempla la rehabilitación de 5 kilómetros de carreteras internas en el distrito de Capira, lo que permitirá se espera fortalezca la red vial local y mejorar el acceso de las comunidades a las principales vías.

Los trabajos de este mega proyecto se desarrollan en la vía Panamericana, entre El Espino (La Chorrera) y Sajalices (Capira), aproximadamente entre el kilómetro 0 y el kilómetro 19.

Horario

El MOP informó que los trabajos se harán de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 4:00 pm y de ser necesario, se ampliará a horario nocturno, pero esto será anunciado con antelación.

La inversión de esta obra supera los $228 millones y se desarrolla a lo largo de 18.9 kilómetros, ampliando la vía Panamericana de cuatro a seis carriles, desde el kilómetro 0+000 en El Nazareno–El Espino (La Chorrera) hasta el kilómetro 19+065 en Sajalices (Capira), después del Autódromo.