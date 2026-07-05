Manuel Muñoz, de 40 años, intentó escapar de la muerte pedaleando con todas sus fuerzas, mientras era perseguido por otro sujeto también en bicicleta, quien, armado con un cuchillo, logró darle alcance y asestarle varias puñaladas, una de ellas en el cuello.

El violento suceso se registró sobre las 6:00 a.m. de este domingo, en una calle interna del sector de Coloncito, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

El relato de un testigo en la escena

Un testigo del hecho narró que la víctima, tras recibir las primeras heridas, cayó sobre la carretera, donde fue rematada por su victimario, quien posteriormente se dio a la fuga en su propia bicicleta.

El ciudadano agregó que intentó intervenir para evitar que el agresor cumpliera su cometido; sin embargo, este lo amenazó directamente con el cuchillo.

"Ese man me la debía", le gritó el homicida al testigo durante el altercado antes de escapar del lugar.

Investigaciones y estadísticas de violencia

Horas después del incidente, personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste llegó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver.

Tras culminar el Ministerio Público con sus tareas periciales, vecinos del área, utilizando agua y escoba, realizaron la limpieza de la sangre que había quedado esparcida sobre la calle.

Este crimen se suma a las alarmantes cifras de violencia en la región. El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reporta un total de 22 homicidios intencionales en la provincia de Panamá Oeste hasta el 31 de mayo de 2026.