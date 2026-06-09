Colón
Exfuncionaria de la Lotería es aprehendida en Colón por presunta malversación de fondos públicos
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La Fiscalía Anticorrupción aprehendió en Colón a una exfuncionaria de la Lotería Nacional por presunta malversación de fondos de asistencia social.
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En un operativo sorpresa en la provincia de Colón, la Fiscalía Superior Anticorrupción ejecutó una diligencia de allanamiento y registro en el sector de Barrio Norte, en la que logró la aprehensión de una exfuncionaria de la Dirección Provincial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
La exservidora pública es señalada por su presunta participación en una red de malversación de fondos, desviando dinero que legalmente estaba etiquetado para los programas de asistencia social.
Golpes a los fondos de asistencia social: ¿Qué se investiga?
De acuerdo con los datos preliminares del Ministerio Público, se trataría de supuestos delitos contra la administración pública.
El propósito declarado por la Fiscalía es "esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a beneficiar a la población más vulnerable".
Lo que sigue: Audiencia de control de garantías
Tras ser capturada en Barrio Norte, la exfuncionaria fue trasladada bajo custodia policial y será puesta a órdenes de las autoridades correspondientes en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.
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