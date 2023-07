Familia de pescadores desaparecidos piden no cesar búsqueda

Han pasado más de ocho días y el dolor y la tristeza se mantiene en los miembros de la familia Rodríguez Vega, residentes en la pequeña comunidad de El Copé, en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, porque siguen desaparecidos los hermanos, Elvis y Reynaldo Rodríguez pescadores cuya embarcación zozobró, en Punta Naranjo, distrito de Mariato.

Esmeralda Vega, madre de los pescadores, no soportó el dolor y rompió en llanto para pedirle a las autoridades que no cesen la búsqueda de sus hijos hasta dar con el paradero de ellos, no importa cuál sea las condiciones.

En tanto Yovanny Rodríguez, hermano de los pescadores Elvis y Reynaldo, dijo que lleva más de ocho días que no duerme, pensando en sus familiares que no aparecen.

Agregó que el acompañante, según él, no les ha dado a ellos una explicación convincente de los hechos.

La familia de los pescadores desaparecidos también pidieron que las autoridades no permitan que las embarcaciones pequeñas vayan de pesca a lugares distantes y peligrosos de la costa sureña del golfo de Montijo en Veraguas.

Esto para evitar que se den tragedias con los concurrentes naufragios y las pérdidas de vidas, aún cuando se sabe que se está en busca el sustento.

En tanto los pobladores de la pequeña comunidad de El Copé en el distrito de Montijo están dolidos y no salen del asombro ante la perdida de los pescadores Alvis y Reynaldo.

Ambos que eran personas muy queridas en ese sector del golfo de Montijo.

Finalmente, la señora Esmeralda sostuvo que nadie se ha acercado a ellos para indicarles si van a continuar o no la búsqueda.

Por el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), pescadores y algunas embarcaciones del área donde se dio el percance, son los que están en la búsqueda, pero de allí no se sabe más nada.

