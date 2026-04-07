Un hombre de 29 años sobrevivió la noche del lunes a un ataque armado mientras se encontraba en el sector de La Industrial, corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera.

Sobre las 8:40 de la noche, residentes de esta zona informaron a la Policía Nacional (PN) sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, las unidades policiales encontraron un hombre tendido en el piso, con varias heridas de bala, al lado de un auto color blanco, el cual también mostraba orificios de bala.

El herido fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, donde, según un parte médico, se encuentra en condición estable.

En horas del mediodía del martes, una ronda policial ubicó cerca del cementerio municipal de Barrio Colón un vehículo que podría estar relacionado con este tiroteo.