El intenso oleaje que se registra en el sector Pacífico causó severos daños en un tramo de la carretera que conduce a Punta Malibú, en el corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) procedió al cierre de la vía, además de recomendar a los pobladores buscar vías alternas.

Semanas atrás, el intenso oleaje había provocado daños significativos en un hostal, obligando a su propietario a abandonarlo.

Los residentes de Punta Malibú afirman que cada año que pasa las olas avanzan más hacia la costa, por lo que temen que en algún momento también deberán abandonar sus casas.

Para mayo próximo, se anticipa que las mareas alcanzarán hasta los 18 pies de altura, además de aguajes, advierten los pobladores.

Bolívar Nieto, director del Sinaproc en Panamá Oeste, informó que se anticipaban mareas de 15.7 pies para las próximas horas, lo que podría incrementar los daños en la calle.

Por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) también se realizó una inspección, ubicando varias estructuras afectadas que se encontraban dentro de la servidumbre de playa.