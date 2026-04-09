Personal de la Sección de Verificación y Desempeño Ambiental (SEVEDA) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Panamá Oeste informó que durante una inspección al río Corona, en el distrito de San Carlos, no se detectaron rastros de contaminación.

La inspección a este río se efectuó tras surgir en las redes sociales una denuncia ciudadana, en la cual se advertía de la presencia de una coloración inusual (blanca) en el río.

Durante el recorrido, los especialistas evaluaron el área cercana a las residencias y realizaron verificaciones en las empresas ubicadas aguas arriba del afluente.

Personal técnico de MiAmbiente informó que dará continuidad a la revisión de la herramienta de gestión ambiental de una de las empresas que opera en el área, a fin de evaluar los componentes de su actividad y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Aguas arriba del río opera una empresa arenera, a la cual los ciudadanos responsabilizan por presuntos daños a la calidad de agua de este afluente.

Los residentes cercanos a este río también fueron orientados sobre la importancia de reportar de manera inmediata cualquier cambio o anomalía en el río.