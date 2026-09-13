La Fiscalía de Homicidio y Femicidio, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), recopila evidencias para esclarecer las circunstancias que rodean el femicidio de Melany Cadavid Romás, de nacionalidad colombiana, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado en el sector de La Sosa, corregimiento de Burunga, en Arraiján.

El cuerpo semidesnudo de la víctima presentaba evidencias de lesiones físicas en el rostro y el cuerpo, cuyo origen exacto deberá determinar el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).

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La identificación de la víctima fue posible luego de que las autoridades hallaran en la escena un bolso de mujer con documentos personales.

En el lugar también se encontraron prendas de vestir. El hallazgo del cuerpo fue reportado a la Policía Nacional cerca de las 6:00 a. m. del sábado 12 de septiembre.

Registro de casos en el país

Entre el 3 de septiembre de 2021 y el 3 de septiembre de 2026, cuatro mujeres de nacionalidad colombiana han sido asesinadas en Panamá, siendo sus cuerpos localizados en sectores de Pedregal, avenida Cuba, Pueblo Nuevo y Arraiján.