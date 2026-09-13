Voladuras de techo, inundaciones y árboles caídos fue el saldo que dejó el mal tiempo la tarde del domingo en la provincia de Colón, a causa de intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos.

Las voladuras de techo se registraron en las comunidades de Margarita, Espinar y Arco Iris, pertenecientes al corregimiento de Cristóbal.

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En las vías internas de estos sectores se observaron árboles caídos, lo que dificultó el libre tránsito vehicular.

En tanto, a la altura de la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, la quebrada que discurre a orillas de la carretera se desbordó, obstaculizando el paso y generando congestión vehicular.

Asimismo, las precipitaciones incrementaron el nivel del agua en afluentes como la quebrada Fantasma, en Cativá, y en el sector de La Resurrección.

Naufragio deja dos fallecidos en la desembocadura del río Coclé del Norte

A la par de las afectaciones en tierra, dos personas murieron este domingo, entre ellas un menor de edad, luego del naufragio de una embarcación en la desembocadura del río Coclé del Norte, en la provincia de Colón, según confirmó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El accidente marítimo ocurrió en medio de fuertes oleajes y condiciones climatológicas adversas en el área. Tras recibir el reporte, unidades del Senan acudieron al lugar para brindar asistencia y ejecutar las labores de rescate.

Durante las operaciones, en las que colaboraron familiares y miembros de la comunidad, se ubicaron a las dos personas sin signos vitales.

Las autoridades competentes coordinaron los trámites pertinentes para el levantamiento y continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El Senan reiteró que el mal tiempo en el mar representa un alto riesgo para la navegación, recomendando a los marinos atender las advertencias oficiales para salvaguardar vidas.