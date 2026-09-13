Panamá destaca importancia de pesca sostenible y acuicultura como pilares de la seguridad alimentaria

Panamá participó en la 37ª Sesión del Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO/COFI 37) que se efectuó del 7 al 11 de septiembre en Roma, Italia y donde el país destacó la importancia de la pesca sostenible y la acuicultura como pilares de la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo económico de las comunidades.

Durante esta importante reunión internacional, el Subadministrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Gerardo Irimia Arosemena, expresó su reconocimiento a la FAO por el lanzamiento del informe SOFIA 2026 y reafirmó el compromiso de Panamá con una gestión responsable y sostenible de los recursos acuáticos.

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La delegación panameña también destacó su respaldo a la Transformación Azul, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los efectos del cambio climático que tanto han impactado en el mundo.

Asimismo, Panamá reiteró su compromiso decidido en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), mediante el fortalecimiento de sus sistemas de monitoreo, control y vigilancia, apoyados en plataformas tecnológicas que permiten mejorar la trazabilidad y el cumplimiento del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP).

Durante su participación, la delegación panameña también planteó la importancia de ampliar el acceso al financiamiento, la transferencia tecnológica y mercados justos, promoviendo además políticas con enfoque de género e inclusión de jóvenes que contribuyan al fortalecimiento de la pesca artesanal y de pequeña escala.

Panamá reafirmó así su voluntad de continuar trabajando de manera multilateral con los países y organismos internacionales para impulsar una gestión sostenible de los recursos marinos y acuícolas, garantizando que estos continúen contribuyendo a la alimentación, el bienestar y el desarrollo de presentes y futuras generaciones.