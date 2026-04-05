El distrito de Alanje volvió a vivir la llegada de peregrinos durante la Semana Santa, para agradecer al Cristo de Alanje con fe y devoción por sus milagros.

Peregrinos de toda la provincia de Chiriquí, de todo el país e incluso extranjeros, estuvieron presentes en la Semana Mayor.

Alanje volvió a ser el epicentro religioso de la provincia, y se calcula que más de 400 mil personas habían llegado al distrito, según Nairobi Smart, colaboradora del departamento de comunicaciones del Santuario Cristo de Alanje.

La afluencia de peregrinos y feligreses aumenta para la Semana Mayor, y para este año 2026 no fue la excepción.

El Santuario de Cristo de Alanje, que tiene como párroco principal a Heriberto Ríos, tiene siempre sus puertas abiertas, no solo en Semana Santa, sino también de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., para toda persona o peregrino que busque consuelo, esperanza y su encuentro con Cristo.

Por ser Santuario, uno de los requisitos que se tiene es que sus puertas siempre deben estar abiertas.

Según explica Nairobi Smart, los cantos religiosos del Cristo de Alanje son autóctonos y han pasado de generación en generación.

Destacó además que el campanario tiene un toque diferente en cada evento litúrgico.

Datos históricos

Según la historia, hace más de 300 años se ocurrió un incendio en la parroquia, en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Santuario de Alanje.

Después de apagar las llamas en ese momento, la imagen del Cristo de Alanje permaneció intacta.

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El Cristo de Alanje "fue una imagen tallada de una madera de árbol de naranjo, una madera inusual, pero así es el Señor, que se vale de tantas cosas para demostrar que en lo sencillo está lo grande", dijo Smart.

Las actividades religiosas de Alanje contaron con el apoyo en materia de seguridad de la Policía Nacional, Cruz Roja y con cámaras ubicadas en las calles principales de Alanje, entre otros.