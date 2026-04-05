Residentes de la comunidad de Piña, ubicada en el distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, encontraron una tortuga laúd en la playa del pueblo, este fin de semana.

Aparentemente, la tortuga salió a desovar en horas de la madrugada y, al regresar a la playa, se desorientó hacia la desembocadura del río Piña.

De acuerdo con información dada en el sitio, algunos residentes se encontraban limpiando la playa por el sargazo en las costas cuando vieron al reptil y procedieron a ayudarla para que regresara al mar.

Octavio Ortiz, biólogo de la sección de Costas y Mares de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Colón, informó que el evento observado corresponde probablemente a un intento de anidación fallido, un comportamiento documentado en tortugas marinas durante la fase de oviposición.

Ortiz agregó que la hembra no llegó a desovar, lo cual puede ocurrir por múltiples factores asociados a la selección de hábitat de anidación.

Entre las causas más comunes están: la presencia humana, depredadores o iluminación artificial, así como condiciones físico-ambientales inadecuadas del sustrato, lo que es percibido como un riesgo por estos animales marinos.

El funcionario también explicó que, como parte de la estrategia de conservación, se han ejecutado diversas jornadas de educación ambiental con el propósito de orientar a los pobladores sobre cómo actuar ante este tipo de casos.

“Los talleres de sensibilización se han desarrollado de la mano con Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) de la región para ampliar los conocimientos y empoderar a los residentes sobre la importancia de conservar los ecosistemas de su comunidad”, expresó Ortiz.

Se detalló que esta especie de tortuga marina es una de las más grandes del mundo, ya que alcanza hasta 2.5 metros y 900 kg.

Se caracteriza por su caparazón de cuero en lugar de duro, se encuentra en peligro crítico de extinción y anida principalmente en el Caribe.