Cada Domingo de Resurrección, diversas comunidades de la región de Azuero mantienen viva una de sus tradiciones más llamativas: la Carrera de los Santos, una práctica que combina cultura, historia y participación ciudadana, convirtiéndose en un atractivo tanto para residentes como visitantes.

En localidades como Guararé, esta actividad se desarrolla desde tempranas horas, cuando los pobladores se congregan para presenciar el recorrido dinámico de las imágenes religiosas por las calles del pueblo.

La particularidad de esta tradición radica en la “carrera” o desplazamiento rápido de las andas, que genera un ambiente festivo marcado por aplausos, música y entusiasmo colectivo.

Más allá de su origen religioso, la Carrera de los Santos es vista hoy como una expresión cultural que refuerza la identidad de los pueblos azuerenses. Generaciones enteras han crecido participando o presenciando esta práctica, que se transmite como parte del patrimonio inmaterial de la región.

El presbítero Daniel Mora Calderón, de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, destacó que esta tradición también tiene un componente simbólico que conecta con relatos históricos del cristianismo, pero subrayó su valor comunitario:

“Estos signos, la corrida de los santos, evocan una alegría que no se guarda en el corazón, sino que se comparte; salimos corriendo a compartir que Cristo está vivo”.

Con el paso del tiempo, esta actividad ha ganado reconocimiento como una de las manifestaciones culturales más representativas de la Semana Santa en Azuero, atrayendo la atención de quienes buscan conocer de cerca las costumbres del interior del país.

La Carrera de los Santos no solo marca el cierre de las celebraciones de Semana Santa, sino que también reafirma el arraigo de las tradiciones que distinguen a esta región panameña, donde la cultura popular sigue siendo protagonista año tras año.