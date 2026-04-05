Un camión que cargaba tanques de gas sufrió un accidente la tarde de este domingo en el puente en el sector Atlántico, en la provincia de Colón.

El hecho se suscitó a la salida de este puente que comunica con las población del sector del Lago Gatún y la Costa Abajo de Colón, cuando el camión se salió de la vía y fue a dar fuera de la carretera.

El camión quedó en medio de la maleza, con los tanques de gas tirados. Esto alertó al Cuerpo de Bomberos de Colón, quien se trasladó al lugar y atender la situación.

El área quedó cerrado mientras se atendida la situación, donde los conductores debieron esperar hasta que se hiciera el levantamiento del equipo pesado y de los tanques de gas.

Se ha iniciado la investigación para conocer a que se debió el accidente vehicular.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, informó que se colocaron 1,200 boletas.

De esta cifra, 330 fueron por exceso de velocidad, 44 por luces inadecuadas, 44 por licencias vencidas, 28 por embriaguez comprobada y ocho por uso de celular mientras se conducía.

Se detalló además que en los operativos se remolcaron 130 vehículos mediante grúas por diversas causas.