Ministerio Público y Criminalística inspeccionan escenas del asesinato del representante de Veladero en Tolé

Equipos del Ministerio Público (MP) y personal de Criminalística acudieron en busca de evidencias en los lugares que fueron escenario del crimen del representante del corregimiento de Veladero en Tolé, Juan Ruperto Degracia, de 41 años, con el fin de recopilar indicios clave para la investigación.

Los funcionarios acudieron en primera instancia a la comunidad de Llano Limón, lugar exacto donde el representante fue interceptado y emboscado por los sicarios. Posteriormente, las autoridades se movilizaron al puesto del SUME 911 en el área de Portugal, punto donde el funcionario fue llevado a recibir atención médica.

Finalmente, los investigadores se trasladaron a una zona apartada y montañosa donde los presuntos homicidas abandonaron el automóvil utilizado para cometer el hecho delictivo. En este lugar de difícil acceso, el personal de Criminalística procedió a recabar pruebas materiales en la carrocería del vehículo.

El violento suceso ha consternado al distrito de Tolé, cuyos residentes hacen un llamado a las autoridades a reforzar la presencia policial en la zona.

Mientras la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantienen intensos operativos para dar con la captura de los responsables de cometer este crimen.

El ataque mortal se produjo la noche de este lunes cuando Degracias llegaba a la casa de su suegra. Testigos presenciales indicaron que varios sujetos fuertemente armados abrieron fuego sin mediar palabras contra el vehículo y la vivienda donde se encontraba el funcionario.

Degracia recibió múltiples impactos de bala y, aunque fue auxiliado rápidamente por unidades del SUME 911 que intentaron reanimarlo en el sitio durante varios minutos, los paramédicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En medio de la ráfaga de disparos también resultaron heridas cinco personas. El grupo de víctimas colaterales quedó conformado por dos hombres adultos, una mujer, pareja sentimental de la víctima, y un menor de edad.

Tras recibir los primeros auxilios, los heridos fueron llevados, según la complejidad de sus lesiones, al hospital de David. El menor de edad fue trasladado al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. De acuerdo con los últimos reportes médicos, todos los heridos se encuentran actualmente estables y fuera de peligro.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público mantienen las investigaciones bajo estricta reserva para esclarecer el móvil del crimen.

Trascendió que este era el segundo atentado que sufría la víctima; el primero lo recibió el 21 de marzo de 2022.