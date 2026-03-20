Por medio de una resolución, el municipio de Chame solicitó al Ministerio de Gobierno y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la suspensión inmediata en este distrito de los operativos viales denominados “tercer paño”.

La solicitud de los concejales de este distrito de la provincia de Panamá Oeste se basa en que esta práctica se ha estado realizando por más de 15 años sin tomar en consideración la opinión de los gobiernos locales ni de la ciudadanía.

Con la implementación del tercer paño se ha visto afectado el comercio y la movilidad de los ciudadanos, algunos de los cuales han perdido la vida al intentar llegar a sus hogares.

La solicitud de los ediles es respaldada por distintos gremios del sector comercial de este distrito, los cuales han demostrado a través de sus estados de cuenta y flujos de caja el daño económico que les genera la implementación del llamado “tercer paño”.

Los informes financieros de los comerciantes de distrito de Chame reflejan que durante los días en que se implementa el “tercer paño” es poco o nulo el movimiento comercial, en parte porque los clientes prefieren no salir de sus hogares.

A ello se suma el hecho de perder hasta dos horas dentro de los giros y rotondas que se establecen para las fechas en las que se implementa la inversión de vías.

El transporte selectivo y colectivo del distrito de Chame también se ve afectado al no poder utilizar las vías establecidas frecuentemente, producto del “tercer paño”.

Algunos conductores han optado por no salir a laborar los días en los que se implementa este plan, considerando que “carreras” con un costo de dos o tres dólares y que toman 10 minutos se prolongan hasta por 90.

En la resolución, las autoridades municipales también están solicitando al Ministerio de Gobierno y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que se atienda este problema.