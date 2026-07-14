Panamá
Nuevo Caipi en Bocas del Toro evitará el abandono escolar de madres universitarias
- Maryori Sánchez / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realiza trabajos de construcción de centro de atención a menores ubicado dentro de la Universidad de Panamá.
Noticias Relacionadas
-
Gobierno de Venezuela afirma que ha recuperado un 96 % de energía eléctrica en La Guaira; cifra de fallecidos sube a 3.899
La construcción de espacios seguros para la niñez se ha convertido en una prioridad en Bocas del Toro. En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) impulsa la realización de un Centro de Atención Integral para la Primera Infancia (Caipi) dentro del Centro Regional Universitario.
El Miviot participa en la construcción de la edificación, el CRUBO facilita los materiales y el Mides diseña y organiza las instalaciones. De esta manera, se garantiza que el proyecto avance con recursos compartidos.
Por otro lado, el director provisional de la entidad, Eric Ríos, destacó que esta iniciativa busca apoyar a estudiantes madres de bajos recursos. Por tal motivo, el Caipi permitirá que continúen sus estudios mientras sus hijos reciben una atención adecuada.
Asimismo, albañiles, carpinteros, soldadores y ayudantes trabajan en la obra para que la construcción avance de manera favorable. A medida que avancen los trabajos, se sumarán electricistas y plomeros para completar las conexiones de agua potable y sistemas eléctricos.
Esta iniciativa fomenta la permanencia en la educación superior, ya que las estudiantes madres podrán dejar a sus hijos en un espacio confiable. Así, se reduce el riesgo de abandono escolar por razones familiares.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.