Penonomé: así fueron los culecos en este primer día de Carnaval

La Policía Nacional (PN) y la junta del carnaval en la provincia de Coclé se mantienen en coordinación con otros estamentos de seguridad para ofrecer la mayor seguridad posible durante los cuatro días de las fiestas carnestolendas.

En este primer día de carnaval, las unidades policiales revisaron minuciosamente a todos aquellos que ingresan a tres zonas donde se desarrollan actividades de carnaval: El Manguito, la Avenida Central y el Balneario Las Mendoza.

María Gutiérrez, jefa de la zona de policía de la provincia de Coclé, dijo que no se está permitiendo el ingreso de cualquier tipo de arma u otro objeto que se considere un peligro para la vida e integridad de las personas.

También se ha restringido el ingreso de cortauñas, limas de uñas e incluso a mujeres con uñas largas acrílicas.

Durante los cuatro días de carnaval, Penonomé se convierte además en un punto de interés turístico por la realización del Carnaval Acuático, al cual se espera asistan aproximadamente 30 mil visitantes, según estimados de la junta de carnaval.

Los carnavales penonomeños también resultan atractivos por la alegría y el colorido de las comparsas Los Rumbros, Sol de Luna, Los Corsarios, Los Nuevos Cascabeleros y Los Acuarios.