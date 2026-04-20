Proyecto 'Agua en tu Aula' llega a la escuela El Congo en el distrito de Chagres, Colón

La iniciativa “Agua en tu Aula”, proyecto comunitario impulsado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, llegó a la escuela El Congo, en la comunidad de La Encantada, distrito de Chagres, Costa Abajo de Colón.

Este proyecto busca beneficiar tanto a estudiantes como a docentes con acceso a agua potable.

El programa cuenta con el respaldo de la primera dama Maricel de Mulino y el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera.

La acción consiste en un proyecto de cosecha de agua en este centro educativo, con una inversión de 25 mil dólares.

Por su parte, Kevin Marino, embajador de Estados Unidos en Panamá, manifestó que este es un esfuerzo conjunto con el gobierno de Panamá para mejorar la dotación de agua potable en las escuelas.

Al ser consultado sobre la solicitud de apoyo a la situación que enfrenta la región de Azuero, el embajador dijo estar dispuesto a apoyar a los amigos de Panamá en asesoría, debido a que el gobierno panameño ya tiene los proyectos.

En tanto, Maricel de Mulino, primera dama de la República, señaló que con el esfuerzo conjunto entre las autoridades, la embajada y la empresa privada se logran buenos proyectos.

Se detalló que para el desarrollo de este programa se cuenta con la colaboración del Comando Sur, la Fundación Reto por Colón y varias empresas aliadas.

Este tipo de proyecto conjunto busca dotar a unos 50 centros educativos de este sistema de cosecha de agua y así beneficiar a 8 mil estudiantes.