Residentes de multifamiliares de Nueva Providencia incomunican Colón, por falta de agua

Por cerca de 7 horas, residentes de los multifamiliares de Nueva Providencia, área de la Transístmica de Colón, mantuvieron la carretera Boyd-Roosevelt cerrada este lunes, en protesta por falta de agua potable.

Versión impresa

Pasada las 6:30 a.m., los pobladores de esta comunidad cansados de no tener agua, desde hace unos 8 días, cerraron la vía que comunica el área de la Transístmica con la ciudad de Colón.

Lorna Smith, de 32 años de edad, una de las manifestantes, indicó que no puede ser posible que ellos hayan pasado la Navidad sin agua en sus casas.

Durante este período han dependido solamente de carros cisterna, con agua turbia, aseguró esta moradora.

Asimismo, Henry Kelly de 36 años de edad, otro quejoso, señaló que lo único que llega a la puerta de sus casas son los recibos del Idaan de manera puntual.

El tranque culminó aproximadamente a las 2:00 p.m., luego de la intervención de autoridades de la Gobernación y compromiso de funcionarios del Idaan, que el problema será resuelto el miércoles, para que tengan agua en sus residencias.

No obstante, la señora Yazmina María Reyes de 66 años de edad, quien tenía un cita médica que perdió, lamentó que la Policía Nacional, no haya actuado para que no se afectara a tercera personas.

Mientras que Nicanor Meléndez, de 34 años de edad, quien llevaba un carro repleto de productos agrícolas, señaló que la gente debe saber protestar de forma adecuada, no recurrir a la violencia, en detrimento de las personas que necesitan llegar a sus puestos de trabajo.

VEA TAMBIÉN: Juez de garantías decreta detención provisional a un hombre de 52 años por haber asesinado a su mujer en Santa Clara, Arraiján

Este año, en reiteradas ocasiones, esta comunidad ha recurrido al cierre de calles como medida de presión por la misma situación, la falta de agua potable.

Por el momento hasta el miércoles, seguirán con los carros cisterna, hasta que se solucione el sistema de distribución del vital líquido.