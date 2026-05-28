Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron dos casos positivos de hantavirus en la provincia de Veraguas. Uno de los pacientes murió tras complicaciones de la enfermedad y otra mujer permanece recluida en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Doctor Luis “Chicho” Fábrega.

El informe epidemiológico detalla que uno de los casos corresponde a un hombre de 42 años, residente en el distrito de Ocú, provincia de Herrera.

El ciudadano trabajaba en una finca de la comunidad de Rincón Largo, en Montijo, Veraguas, donde presuntamente estuvo expuesto a roedores transmisores del virus. El paciente falleció en su provincia luego de sufrir complicaciones relacionadas con el contagio.

La segunda paciente es una mujer de 35 años, residente en el distrito de Soná. Actualmente se mantiene hospitalizada en cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica. Según las autoridades sanitarias, la mujer presenta además otros cuadros respiratorios asociados a la exposición de ratones portadores del virus.

El doctor Ricardo Chong, epidemiólogo regional del Minsa, explicó que equipos de salud realizan operativos en Montijo y Soná para evitar más contagios. Entre las acciones desarrolladas están jornadas de limpieza, inspecciones sanitarias, orientación a las comunidades y captura de roedores en áreas vulnerables.

“El objetivo es evitar nuevos contagios mediante la eliminación de criaderos y la concienciación de las comunidades sobre las medidas preventivas”, indicó el especialista.

Las autoridades mantienen además campañas de educación en sectores cercanos a los casos detectados. El llamado principal es mantener viviendas y áreas de trabajo limpias, sin basura acumulada, maleza ni alimentos expuestos que puedan atraer ratones.

El Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega informó que la condición de la paciente sigue siendo delicada. Mientras tanto, las autoridades epidemiológicas pidieron a la población acudir de inmediato a los centros médicos ante síntomas como fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria y malestar general, especialmente en personas que viven o trabajan en áreas rurales.



