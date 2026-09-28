Unachi debe $18.3 millones a la Caja de Seguro Social

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) reveló, durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que adeuda más de 18 millones de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS) en concepto de cuota obrero-patronal debido a los recortes presupuestarios que ha sufrido en los últimos años.

Absel Navarro, rector de la entidad, mencionó que para ponerse al corriente con la CSS necesitan realizar un abono de $4 millones y un desembolso mensual de 350 mil dólares, recursos con los que no cuentan en estos momentos; por ello, no han podido saldar el compromiso.

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Sin embargo, se están tomando una serie de medidas para estabilizar las finanzas de la universidad, como reducir en un 40% los gastos de representación y sobresueldos, eliminar 9 direcciones administrativas, entre ellas, cafetería, sistema de bibliotecas e información y bienestar estudiantil.

Dependencias que, aseguró, tenían duplicidad de funciones, por lo que no se descarta que haya más clausuras debido a que se identificó que algunas direcciones fueron creadas únicamente para otorgar sobresueldos.

La Unachi con esta reestructuración quedó con 50 unidades académicas, 17 más que la Universidad de Panamá (UP), que cuenta con 36 y, según los diputados, está mejor posicionada internacionalmente; por tanto, solicitaron a las autoridades universitarias realizar una investigación más exhaustiva sobre la utilidad de estas divisiones.

La entidad también auditará más de 200 acreditaciones de carrera administrativas otorgadas por la exrectora Etelvina de Bonagas, junto a la Contraloría General de la República y la Dirección General de Carrera Administrativa.

La institución mantiene 1,059 docentes, de los cuales 124 son mayores de 70 años, por lo que se elabora un plan de retiro en aras de que pongan fin a su vida laboral el próximo año.

La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado interinstitucional de $7.7 millones a la Unachi para el pago de planilla; no obstante, deberán solicitar más recursos para cumplir con sus obligaciones hasta diciembre.