Unachi fija elección de nuevo rector para agosto

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) entró formalmente en su cuenta regresiva para renovar su dirigencia.

El Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de la institución oficializó el calendario electoral este miércoles 10 de junio de 2026, fijando el 19 de agosto como la fecha clave en la que la comunidad universitaria acudirá a las urnas para elegir al nuevo rector que completará el periodo 2023-2028.

La convocatoria, que se hace efectiva tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, establece plazos estrictos para una transición que promete ser intensa.

El periodo de proselitismo y propaganda electoral inicia de inmediato y se extenderá hasta la medianoche del 14 de agosto.

El proceso de postulación de candidatos se desarrollará entre el 15 y el 17 de junio, dejando el 22 y 23 del mismo mes para la publicación oficial de las nóminas.

Posteriormente, el 24 y 25 de junio se habilitará la ventana para la presentación de impugnaciones, mientras que la depuración del padrón electoral tendrá como hitos fundamentales el cierre del registro el 13 de agosto y la entrega definitiva del padrón final el 17 de agosto.

La ruta administrativa concluirá con la proclamación del ganador el 28 de agosto y la toma de posesión formal prevista para el 31 de agosto de 2026.

La elección llega en un momento de alta sensibilidad institucional. Tras la salida de Bonagas, la designación de Pedro González como rector interino ha encendido las alarmas en sectores estudiantiles. Aunque el nombramiento cumple con el estatuto interno, la vinculación de González con la administración anterior ha sido duramente criticada.