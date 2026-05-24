La violencia ha vuelto a sacudir al distrito de Arraiján, rompiendo la tensa calma que había reinado en la región durante las últimas semanas.

Dos personas resultaron heridas con arma de fuego tras un ataque a tiros registrado en las afueras de un local comercial, ubicado en la barriada Princesa Mía.

Gracias a las denuncias de los testigos y al monitoreo de la red de cámaras de videovigilancia, las unidades de la Policía Nacional lograron capturar a uno de los presuntos atacantes mientras intentaba escapar a bordo de un vehículo.

La colaboración ciudadana también fue vital para que las autoridades localizaran un fusil de guerra, una pistola calibre 9 milímetros, proveedores y abundantes municiones que habían sido abandonados por el sicario en su huida.

El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes para recabar las pruebas necesarias y presentar al indiciado ante un Juez de Garantías en las próximas horas.