35 Proyectos de gran impacto para recuperar espacios públicos y transformar Panamá

La Alcaldía de Panamá avanza con el desarrollo de importantes proyectos de gran impacto social, destinados a transformar espacios públicos, fortalecer la infraestructura comunitaria y mejorar la calidad de vida de miles de residentes en los distintos corregimientos del distrito.

Las obras incluyen la construcción y recuperación de piscinas municipales, bibliotecas digitales, Mega parques, instalaciones deportivas, mercados, paradas y espacios públicos, además de importantes proyectos de renovación urbana que buscan recuperar sectores emblemáticos de la ciudad, potenciar el turismo, mejorar la movilidad peatonal y promover una mejor convivencia ciudadana.

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En Panamá Este, la Alcaldía proyecta la construcción del Mega Parque de Las Garzas, con una inversión de $15 millones sobre un terreno de 14.4 hectáreas, ubicado cerca del río Pacora. Este proyecto busca convertirse en un nuevo espacio de recreación, deporte y convivencia para la comunidad y beneficiará a más de 250 mil personas.

También en Panamá Este se desarrolla el Parque Municipal del Este, en el sector de La Siesta, en Tocumen, con una inversión estimada de $12 millones y un impacto proyectado para más de 230 mil personas.

Bibliotecas digitales

Como parte de la apuesta municipal por acercar la tecnología y la educación a las comunidades, la Alcaldía de Panamá ya licitó la construcción de dos bibliotecas digitales.

La Biblioteca Digital de Juan Díaz, con una inversión de $938,304, permitirá crear un moderno espacio de aprendizaje, acceso tecnológico y desarrollo comunitario para beneficio de más de 50 mil personas.

De igual manera, fue licitada la Biblioteca Digital de Betania, con una inversión de $926,650, que transformará un terreno actualmente deteriorado en un centro dedicado al aprendizaje, la innovación y la tecnología, con beneficio para más de 45 mil personas.

Recuperación urbana

Entre los proyectos de mayor impacto urbano y turístico en el corazón de la ciudad se encuentra la recuperación integral de las avenidas 3 de Noviembre y 5 de Mayo, así como Calle Estudiante, obras adjudicadas por aproximadamente $17 millones.

La intervención contempla mejoras en la caminabilidad, ordenamiento del espacio público y seguridad vial, con prioridad para el peatón y la accesibilidad universal.

Además, el proyecto contempla la organización de los microempresarios de la zona mediante la instalación de quioscos, contribuyendo a una mejor imagen urbana y a la dinamización económica de estos sectores.

Piscinas municipales

La Alcaldía también licitó la rehabilitación, construcción y mantenimiento por tres años de cuatro piscinas municipales, con una inversión de $4.5 millones, en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

La intervención comprende las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania; San Francisco, y San Miguel, en Calidonia, instalaciones que se encontraban fuera de operación debido a deterioro estructural, filtraciones y fallas en sus sistemas de maquinaria.

La recuperación de estos espacios permitirá ampliar las opciones de recreación y actividad física para niños, jóvenes y familias de las comunidades.

Una ciudad más limpia y sostenible

Otro de los proyectos de gran importancia para la salud pública, el ambiente y la imagen de la ciudad es la limpieza integral del litoral Pacífico y de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, con una inversión de $4.8 millones.

La iniciativa prevé la intervención permanente de estos espacios para mantenerlos libres de desechos y mejorar las condiciones ambientales desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este, contribuyendo a la recuperación de los ecosistemas y al embellecimiento de la ciudad.

A estos proyectos se suman la construcción de 10 parques de bolsillo, clínicas municipales, nuevas instalaciones deportivas, mercados, la recuperación del Mercado de Las Flores y la renovación de paradas, entre otras iniciativas que forman parte de la hoja de ruta de la Alcaldía de Panamá para transformar los espacios públicos y acercar mejores servicios a las comunidades.

Adicional en las comunidades hay obras que están impactando a cientos de familias en los 26 corregimientos. A la fecha se han construido 40 veredas calles, 14 puentes vehiculares, más de 3 km de espacios públicos recuperados. Se han instalado unas 416 tapas de alcantarillas recicladas.

Con esta cartera de proyectos, la Alcaldía de Panamá reafirma su compromiso de invertir en obras que generen beneficios concretos para la ciudadanía, recuperen espacios deteriorados y construyan una ciudad más accesible, ordenada, segura y con mayores oportunidades para todos.