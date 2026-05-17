Acoso y ciberacoso: crece en las escuelas panameñas

Unos 212 gabinetes psicopedagógicos han sido instalados en distintas escuelas del país ante el incremento de denuncias por bullying y ciberacoso.

Esta problemática ha llevado a las autoridades del Ministerio de Educación y organizaciones civiles a fortalecer las medidas de prevención y atención emocional dirigidas a estudiantes que han sido víctimas de este flagelo.

Los gabinetes psicopedagógicos brindan cobertura a cerca de 400 escuelas públicas y cuentan con psicólogos y trabajadores sociales encargados de atender casos de violencia escolar y acoso que afectan a niños y adolescentes, señaló Veruska Ordás, directora de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación (Meduca).

La funcionaria detalló que durante la actual administración se instalaron 20 nuevos gabinetes y actualmente se trabaja en la apertura de otros 33.

Indicó además que estos equipos están conformados por especialistas que brindan atención tanto a víctimas como a agresores involucrados en situaciones de acoso escolar.

Protocolos y prevención

Ordás aseguró que el Meduca mantiene protocolos obligatorios para la detección, atención y seguimiento de casos de bullying y violencia escolar.

Cuando se detecta una situación de acoso, se activan procedimientos disciplinarios, evaluaciones psicológicas y medidas de acompañamiento emocional para los estudiantes involucrados, manifestó la directora.'

8

de cada 10 estudiantes sufren de acoso escolar indicaron desde Somos vos no silencio. 212

gabinetes psicopedagógicos ha instalado el Meduca para atender estos casos de acoso.

Además, el Meduca desarrolla talleres socioemocionales, dinámicas grupales y programas preventivos dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia.

La directora sostuvo que la participación de padres y madres de familia es fundamental para prevenir situaciones de violencia escolar.

Por ello, recomendó mantener una comunicación constante con los hijos, supervisar su comportamiento y crear espacios de confianza para que puedan denunciar cualquier situación que afecte su bienestar emocional o académico.

Reciben denuncias

Mientras las autoridades educativas destacan la ampliación de servicios psicológicos y protocolos de actuación, la Asociación Somos Voz No Silencio advirtió que el problemadel bullying y ciberacoso continúa creciendo en el país.

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"Diariamente recibimos reportes de estudiantes y padres preocupados por agresiones físicas y psicológicas dentro y fuera de las aulas", indicó Irma Elena Ruiz, directora de esta asociación.

Agregó Ruiz que el acoso no se detiene al salir de la escuela continúa a través de las redes sociales con el ciberbullying, que es otra forma de acoso escolar.

Según explicaron, las víctimas continúan siendo atacadas incluso fuera del horario escolar mediante burlas, videos y publicaciones virales.

Muchos estudiantes no denuncian por temor a represalias o a ser nuevamente humillados, sostuvo Ruiz.

Ese miedo ha permitido que el problema continúe creciendo y por ello impulsamos campañas para empoderar a estudiantes y familias para que levanten la voz, dijo la directora.

La agrupación también pidió fortalecer la enseñanza de valores, empatía y manejo emocional desde edades tempranas.

Reiteraron la necesidad de mantener programas permanentes de prevención y capacitación en las escuelas, más allá de charlas ocasionales.

La asociación anunció que participará en una mesa técnica junto a autoridades gubernamentales, organizaciones civiles y representantes del sector educativo para discutir nuevas estrategias contra el bullying.

El objetivo, señalaron, es construir soluciones integrales que permitan prevenir más casos y proteger la salud emocional de niños y adolescentes en Panamá.