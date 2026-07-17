Alerta por la incursión de partículas del polvo del Sahara en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso por la presencia de polvo del Sahara en Panamá. El fenómeno se extenderá hasta el 20 de julio, según informó el IMHPA.

En consecuencia, las partículas afectarán principalmente la vertiente del Caribe, la región Metropolitana y la región Oriental. Provincias como Panamá, Colón y Darién estarán más expuestas.

Asimismo, las autoridades advierten que la calidad del aire disminuirá y podrían presentarse problemas respiratorios. Los niños, adultos mayores y personas con asma son los más vulnerables.

Por otra parte, se recomienda el uso de mascarillas y evitar actividades al aire libre prolongadas. También se aconseja cubrir fuentes de agua y mantener espacios limpios y húmedos.

De igual forma, el polvo puede reducir la visibilidad en carreteras y zonas abiertas. Esto representa un riesgo adicional para conductores.

El Sinaproc y el IMHPA reiteraron que continuarán monitoreando el fenómeno. El llamado es a mantenerse informados y seguir las medidas de prevención oficiales.