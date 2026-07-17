CSS reporta alza en ingresos, pero morosidad pública sigue creciendo

Los ingresos por cuotas obrero-patronal de la Caja de Seguro Social alcanzaron B/.2,245.7 millones en el primer semestre de 2026. Esto significó un aumento de B/.145.7 millones frente al mismo periodo de 2025.

Por consiguiente, este crecimiento fortalece la capacidad financiera de la institución para cumplir compromisos. Con ello se garantizan pensiones, subsidios, servicios médicos y otras prestaciones esenciales.

Sin embargo, la deuda de entidades públicas impacta los indicadores de morosidad. Al cierre de junio de 2026, la cartera morosa ascendió a B/.301.9 millones, frente a B/.279.4 millones en diciembre de 2025.

De hecho, el 78 % del aumento se concentra en diez empleadores del sector público. Entre ellos figura la Universidad Autónoma de Chiriquí, cuya deuda con la CSS supera los B/.10.9 millones.

Asimismo, César Herrera, director ejecutivo de Finanzas, explicó que algunas entidades ya iniciaron pagos. Estos movimientos se reflejarán en el informe de cierre de año, reduciendo parte de la morosidad registrada.

Por otra parte, los casos que mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva. Allí se aplican las acciones de cobro establecidas por la ley para recuperar los recursos de los asegurados.

La CSS reiteró su llamado a empleadores públicos y privados para mantenerse al día. Cumplir con las cuotas significa proteger pensiones, subsidios y demás prestaciones de los trabajadores.