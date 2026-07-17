El Municipio de Arraiján formalizó su intención de traspasar al Ministerio de Salud (MINSA) el globo de terreno que resulte de la segregación de una finca con 1,933.108 metros cuadrados.

EL terreno a traspasarse forma parte de la finca 3843, ubicada en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en donde ya funciona el centro de salud Artemio Jaén.

Para ello se suscribió un acuerdo que señala la responsabilidad del Municipio de Arraiján a suministrar la documentación técnica y legal necesaria para culminar el proceso de segregación y transferencia del terreno, conforme a la legislación vigente.

En tanto que el (MINSA) asumirá la administración, mantenimiento y custodia del espacio una vez se concrete el traspaso definitivo.

Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, dijo que el objetivo es fortalecer la infraestructura social del distrito y el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera articulada en beneficio de miles de familias arraijaneñas.

Esta acción representa una muestra del compromiso de la administración municipal con el bienestar de la ciudadanía y fortalece la atención médica, dijo Peñalba.

Por su parte, el director regional del MINSA en Panamá Oeste. Jorge Melo indicó que con el traspaso de los terrenos se podrá desarrollar una serie de proyectos para mejorar la infraestructura de esta instalación de salud.