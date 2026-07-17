Descubren una nueva especie de mono de labios anaranjados, el Likweli

Tiene el pelaje negro y un cara con colores de máscara: pómulos grises y labios anaranjados. Se trata de una nueva especie de mono en peligro de extinción descubierta en el Congo, a la que los científicos han llamado 'Colobus congoensis' o 'likweli', como les conocían las comunidades locales.

La revista Plos One describe este miércoles a 'Colobus congoensis', que representa la quinta nueva especie de mono identificada en África en los últimos 75 años y que se llama así en homenaje a la República Democrática del Congo, una de las regiones más biodiversas del planeta.

Los likweli llamaron por primera vez la atención de un grupo de conservacionistas en 2008, cuando lo fotografiaron mientras paseaba por los densos bosques del Parque Nacional de Lomami.

Tras un segundo avistamiento en 2018, los investigadores se embarcaron en una misión específica para encontrar y describir al misterioso mono.

¿Cómo son?

Los científicos vieron desde el primer momento que las características físicas y de comportamiento de los likweli eran diferentes a otras especies de colobos, una familia de diferentes especies de monos africanos que se caracterizan por no poseer dedo pulgar.

Los likweli son de color negro, pero poseen una llamativa mancha naranja alrededor de la boca y piel gris desnuda en los pómulos que contrasta con la piel negra alrededor de los ojos, como si llevasen una máscara.

También tienen una mancha distintiva de pelaje blanco alrededor del ano.

A nivel de comportamiento, una de las características más peculiares que describen los investigadores es que emiten vocalizaciones fuertes, como una especie de rugido salpicado de resoplidos característicos. Sus anaranjados labios hacen que estos rugidos sean llamativos tanto a la vista como al oído.

Los estudios de campo revelan que la especie ocupa al menos 1.700 kilómetros cuadrados de bosque de dosel cerrado entre los ríos Lomami y Lilo, en la República Democrática del Congo, un espacio relativamente pequeño que parece indicar que han perdido la mayor parte de su hábitat.

Los investigadores recomiendan clasificar a la especie como 'En peligro' en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dada su reducida área de distribución y el tamaño de su población: con apenas 114 avistamientos entre 2018 y 2022.

Los análisis morfológicos y genéticos indican que los likweli están más estrechamente emparentados con los colobos negros (Colobus satanas), a pesar de que ambas especies están separadas hoy por más de 1.200 kilómetros de bosque. Y que ambas especies se separaron hace entre 5,78 y 3,44 millones de años, antes que otras especies del género.

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Un hábitat que urge preservar

Los autores subrayan que el descubrimiento pone de relieve la importancia del congolés Parque Nacional de Lomami para la conservación de los primates. De hecho, en la misma región que los likweli se identificó en 2012 a otra nueva especie de mono, el lesula (Cercopithecus lomamiensis).

"El descubrimiento de una nueva especie de mono es extraordinariamente raro y da pistas de lo mucho que queda por documentar en la cuenca del Congo y lo urgente que es proteger la pequeña zona donde se encuentra esta especie", subraya una de las autoras, Kate Detwiler, bióloga en la Universidad Atlántica de Florida.

Otro de los autores, John Hart, científico especializado en conservación de la Fundación Lukuru para la Investigación de la Vida Silvestre (en Estados Unidos y el Congo), señala cómo "hasta en regiones que ya han sido exploradas científicamente siguen saliendo a la luz especies completamente nuevas".

"Este descubrimiento refuerza la idea de cuánta biodiversidad sigue sin documentarse en la cuenca central del Congo y cómo esta región continúa redefiniendo nuestra comprensión de la evolución y la conservación de los primates", apunta Hart en un comunicado.

El hallazgo es fruto de la colaboración internacional de investigadores de la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Yale, el Centro de Posgrado de la CUNY y el Hunter College (todos ellos en Estados Unidos), junto con la Fundación Lukuru para la Investigación de la Vida Silvestre, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.