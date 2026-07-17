Golden Unicorn se despide: fin de un ícono gastronómico en San Francisco

Los carteles colocados en el edificio Evergreen confirmaron la noticia. El Golden Unicorn cerrará definitivamente el 22 de julio de 2026. El aviso sorprendió a los clientes que aún acudían al restaurante en busca de sus platos tradicionales.

Durante más de dos décadas, el Golden Unicorn fue un referente de la cocina cantonesa en Panamá.

Al mismo tiempo, el restaurante se transformó en un espacio de legado gastronómico, el cual tenía platos de diferentes sabores. Allí se realizaron desayunos, conferencias y reuniones privadas que marcaron la vida pública del país.

Por otro lado, el lugar permanecía abierto solo para retirar utensilios y equipos de cocina. Desde hacía días, los salones ya no recibían comensales ni ofrecían servicio.

El cierre responde a motivos personales relacionados con la salud de uno de sus propietarios. Así, se puso fin a una historia que comenzó en el año 2003 bajo el nombre de Evergarden.

Por otra parte, la comunidad gastronómica lamentó la pérdida de un espacio emblemático. Esteban Chueng lo describió como uno de los restaurantes más representativos de la capital, por sus comidas y su legado histórico por dos décadas.

La fachada conserva aún el símbolo del qilin dorado, criatura mitológica que dio origen al nombre del restaurante.