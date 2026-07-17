Desde el 30 de julio, héroes del 9 de enero cobrarán los $1200 de su pensión cada mes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este viernes que, a partir del 30 de julio de 2026, el pago de la pensión vitalicia de los héroes del 9 de enero de 1964 se realizará mensualmente.

Según el Mides, esta medida representa un avance significativo en beneficio de los 95 hombres y mujeres que protagonizaron la gesta patriótica, al permitirles recibir sus recursos de manera periódica, facilitando una mejor planificación de sus gastos y contribuyendo a su bienestar.

Los pagos de los siguientes meses quedarán así:

Lunes 31 de agosto, miércoles 30 de septiembre, viernes 30 de octubre, lunes 30 de noviembre y miércoles 30 de diciembre.

El cambio en la modalidad de pago responde al interés del Mides de fortalecer la atención que brinda a este grupo de panameños.

En junio pasado, el Mides en alianza con el Banco Nacional de Panamá modernizó el pago de la pensión vitalicia de los héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica de enero de 1964 con la implementación del sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (ACH).

Cada héroe sobreviviente recibirá $1,200.00 al mes mediante transferencia electrónica, garantizando mayor puntualidad en los pagos y brindando comodidad a quienes, por su edad, requieren procesos más ágiles y accesibles.

La Pensión Vitalicia fue creada mediante la Ley 163 de 2020 y reglamentada por la Resolución No. 293 de 2024.

