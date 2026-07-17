Contraloría frena adenda por retrasos en calles de El Chorrillo: Exigen terminar obras antes de expandir el contrato

Durante un recorrido de inspección técnica ejecutado en el corregimiento de El Chorrillo, el contralor general de la República, Anel Flores, expresó su preocupación por el rezago que registra el proyecto de construcción y rehabilitación de las calles locales, una obra cuyo plazo contractual original ya expiró mientras las comunidades siguen atrapadas entre la tierra y el asfalto destruido.

Flores lanzó una advertencia directa a las empresas constructoras del Estado, asegurando que el mal estado de las vías está afectando drásticamente la economía y la calidad de vida de los residentes, quienes enfrentan diariamente costosos daños mecánicos en sus vehículos debido al deterioro de las calzadas.

"Están pidiendo once meses más, veo las calles en un estado muy delicado, aquí lo que están sufriendo son los dueños de los carros. Esta obra está vencida y ahora se pretende una adenda", señaló Flores.

De acuerdo al contralor, "esos son los problemas cuando las obras públicas demoran más de lo contemplado y eso afecta al usuario que es el que la necesita. Estamos tratando de corregir eso para que los contratistas cumplan en buena fe y en lo estipulado", expresó.

"No puede ser que todos los contratos se vayan extendiendo en adenda de tiempo, en sobrecostos y estamos en eso poniendo orden", precisó.

Un proyecto vencido que ahora busca extenderse a Santa Ana

Maxwell De Obaldía, director nacional de Ingeniería de la Contraloría, precisó que el contrato contemplaba la intervención de las calles internas del corregimiento, incluyendo la Avenida A (la arteria vial principal del sector) y sus conexiones aledañas.

El estatus del proyecto se resume en los siguientes puntos críticos de fiscalización: El contrato original estipulaba un período de ejecución de casi tres años y fijaba su fecha de entrega definitiva para marzo de 2026.

Desde hace cuatro meses el contrato se encuentra legalmente vencido y la obra sigue inconclusa.

El consorcio contratista mantiene en trámite una solicitud de adenda por 11 meses adicionales de tiempo. Sin embargo, la extensión no es solo para terminar El Chorrillo, sino que busca incorporar una nueva área de trabajo en el vecino corregimiento de Santa Ana.

Ante esta solicitud, De Obaldía fue enfático en señalar que el equipo de inspectores verificará y obligará al contratista a concluir primero el 100% de los trabajos pendientes en El Chorrillo antes de refrendar o autorizar cualquier tipo de intervención en las nuevas calles contempladas para Santa Ana.

Presión legal y fiscalización intensiva

Para ganar celeridad y revertir el ritmo lento de los trabajos, la Contraloría aseguró que notificó a la empresa constructora la obligación de incrementar el número de trabajadores en campo mediante el refuerzo de sus cuadrillas. Además, la institución pública anunció un aumento sustancial en la frecuencia de las inspecciones técnicas y el seguimiento al proyecto, con el claro objetivo de garantizar su pronta culminación y velar por el estricto cumplimiento de los plazos.

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Como siguiente paso legal, el contralor Anel Flores confirmó que sostendrá reuniones con los representantes del consorcio y con la empresa aseguradora que emitió la fianza de cumplimiento para conocer las soluciones que plantean ante este escenario de incumplimiento. En caso de no registrarse una rectificación inmediata o propuestas viables, se advirtió que la institución tomará todas las medidas que correspondan conforme a la ley.