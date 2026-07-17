Piñeros buscan aumentar su competitividad

Con una superficie de 1,400 hectáreas de piña MD2 y un 90% de la producción destinada al mercado internacional, el sector piñero en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, busca reforzar su competitividad.

Más de 70 productores y empresarios dedicados a la producción y exportación de piña en este distrito están enfocados en la implementación de agroquímicos con baja carga química, uno de los requisitos fitosanitarios para la exportación.

Según datos del MIDA, en junio del 2025 se exportaron 134,780 cajas, una cifra que aumentó en el mismo mes del 2026 a 167,501, lo que representa un incremento absoluto de 32,721 cajas y un aumento porcentual de 24.28 %.

El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Victoriano Mejía, indicó que a esta tarea se ha sumado la Coordinación de Sanidad Vegetal y la Coordinación de Agronegocios.

Agregó que la transferencia de conocimientos es crucial para los productores de Panamá Oeste, en donde solo el 10 % de la producción de piña MD2 se destina a Merca Panamá, cadenas de supermercados, comercios minoristas, venta directa por productores y la industria de jugos y alimentos.

Panamá exportó durante el último año agrícola 11.5 millones de kilogramos de piña, generando cerca de B/.7.7 millones en ingresos. La mayor parte de ese volumen provino de la provincia de Panamá Oeste.