Virus sincitial llena la UCI del Hospital del Niño y alarma al Minsa

La circulación del virus respiratorio sincitial (VRS) en Panamá mantiene en alerta a las autoridades de salud. El aumento de casos ha provocado que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño alcance el 100 % de ocupación.

Se encuentran cerca de 40 camas disponibles para hospitalización en cuidados intensivos. No obstante, unas 21 están ocupadas por niños afectados por este virus. La mayoría de los pacientes corresponden a menores de 12 meses, según informó el centro hospitalario.

Por su parte, el jefe de Investigación del Hospital del Niño, Xavier Sáez-Llorens, explicó que el VRS es estacional. Detalló que comienza a circular semanas después del pico de influenza y afecta con mayor frecuencia a los bebés de seis meses, quienes son los más propensos.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va de 2026 se han registrado nueve defunciones de niños asociadas al virus. Tres de esos fallecimientos son de menores de un año, ocurridos en las últimas semanas.

La ocupación de camas muestra la gravedad de esta enfermedad en la población infantil y el impacto que causa a los infantes en sus primeros meses de vida.

Por otra parte, los especialistas insisten en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. Señalan que el VRS puede provocar complicaciones respiratorias severas, especialmente en lactantes y niños con condiciones médicas previas.

Asimismo, el Hospital del Niño ha reiterado su llamado a los padres para extremar cuidados. Recomiendan evitar la exposición de los bebés a ambientes cerrados y acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas de dificultad respiratoria.

El Minsa subrayó que continuará fortaleciendo las medidas de control y atención. Con ello busca reducir la mortalidad y garantizar la protección de los menores frente al virus.