Caso DGI: Ordenan detención de abogado vinculado a la Operación Pandora en Panamá

Un abogado señalado de formar parte de la presunta red criminal desarticulada durante la Operación Pandora fue enviado a detención provisional, luego de que una juez de garantías acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.

La juez de garantías Meilyn Jaén imputó cargos a José Miguel Jurado Rovira por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsificación de documento público y blanqueo de capitales, además de ordenar su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, Jurado figura como representante legal de las sociedades Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside, ambas mencionadas en la investigación relacionada con la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Las pesquisas indican que la organización criminal, integrada presuntamente por particulares y funcionarios de la DGI, alteraba registros tributarios para eliminar cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales, además de generar créditos fiscales fraudulentos o utilizar créditos no reclamados para transferirlos a terceros.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025 y habrían provocado una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares, producto de la manipulación del sistema informático de la entidad recaudadora.

Durante la audiencia, el abogado defensor Víctor Harding manifestó que su cliente presenta diversos padecimientos de salud, por lo que solicitó que se le practiquen evaluaciones médicas y forenses para determinar si requiere un tratamiento distinto durante el cumplimiento de la medida cautelar.

Asimismo, señaló que informó al tribunal sobre supuestas amenazas que habría recibido su defendido para que las autoridades adopten las medidas de protección que correspondan.

Harding también sostuvo que, a criterio de la defensa, no existe una organización criminal, sino hechos que, según afirmó, son objeto de investigación y deberán ser debatidos durante el proceso. Sobre una posible apelación a la detención provisional, indicó que por el momento no han tomado una decisión.

La Operación Pandora busca esclarecer el presunto esquema de corrupción que operó dentro de la DGI mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0, considerado uno de los mayores casos de fraude fiscal investigados en los últimos años en Panamá.

Por este caso se mantienen un total de 17 personas imputadas, 14 con detención provisional y otras 3 con retención domiciliaria.