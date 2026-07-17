Juan Antonio Moltó abre camino en Europa con el Club Deportivo Extremadura

El futbolista panameño Juan Antonio Moltó Castrellón comenzó oficialmente su pretemporada con el histórico CD Extremadura. El mediocampista de 18 años fue invitado a entrenar desde el 15 de julio, en plena efervescencia por la clasificación de España a la final del Mundial 2026.

El club extremeño milita actualmente en la Primera Federación, tercera categoría del balompié español, pero con un pasado en LaLiga que lo convierte en una vitrina de prestigio.

Durante un mes, Moltó entrenará junto al plantel profesional, enfrentando un reto deportivo de alto nivel. Para el joven canalero, se trata de la materialización de un sueño perseguido desde niño: jugar en Europa y demostrar su talento en una de las ligas más competitivas del mundo.

Asimismo, el futbolista destacó que este logro es también una recompensa al esfuerzo de su familia. Reconoció que el apoyo constante de sus padres y hermanos fue clave para alcanzar este salto internacional, asegurando que el éxito pertenece tanto a él como a ellos.

“Dar este salto significa muchísimo para mí y para mi familia. Ellos siempre hicieron todo lo posible para apoyarme y ayudarme a perseguir este sueño. Hoy siento que este paso también les pertenece a ellos”.

Su camino comenzó en la Academia Costa del Este, donde disputó torneos nacionales y debutó en la Liga PROM. Posteriormente, dio el salto a España con la academia IDA Valencia y la UDE Vall de Uxó, donde sus actuaciones llamaron la atención de entrenadores y visores.

De hecho, Moltó afirmó que convivir con jugadores experimentados será determinante para acelerar su desarrollo. Compartir con futbolistas que han jugado en Segunda División le permitirá adquirir experiencia y fortalecer su confianza en el terreno de juego.

Por otra parte, el joven reconoció que el mayor desafío ha sido convivir con las críticas y mantener la disciplina. Subrayó que la fortaleza mental y los sacrificios, como estar lejos de su familia, son esenciales para construir una carrera profesional sólida.

El mediocampista panameño dio un mensaje a las nuevas generaciones del fútbol panameño: que trabajen con esfuerzo, mantengan una buena actitud y nunca dejen de creer. Con disciplina y sacrificio, aseguró, el talento nacional puede abrirse camino en el exigente fútbol europeo.