Rodri apela al hambre de España: "Más ganas de ganar que miedo a perder"

La cuenta regresiva para el partido más importante del fútbol global ha entrado en su etapa culminante. A horas de la gran final de la Copa del Mundo, el capitán y referente de la selección española, Rodrigo "Rodri" Hernández, compareció este viernes en la conferencia de prensa oficial celebrada en el Fanatics Fan de Nueva York.

Con un discurso cargado de liderazgo y determinación, el mediocampista del Manchester City fijó la hoja de ruta mental con la que España buscará destronar a Argentina: "Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder".

Para el timonel del mediocampo español, la cita de este domingo representa la oportunidad histórica de emular la gesta de Sudáfrica 2010 y consolidar definitivamente el ciclo de una generación que ya conquistó la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

El broche de oro para una generación dorada

Rodri analizó el proceso evolutivo que ha llevado al combinado dirigido por Luis de la Fuente hasta la última instancia del torneo, destacando la madurez alcanzada por un grupo de jugadores que inicialmente tuvo que sortear duras críticas de la prensa y la afición.

"Venimos de un proceso gradual de crecimiento. Hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Lo dije en su día, esta generación iba a dar que hablar", expresó Hernández.

"El camino hasta llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista es el que hemos hecho. Ir demostrando primero a pequeña escala, con la Liga de Naciones, luego la Eurocopa y estar ahora en la final de un Mundial. El domingo tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable a una generación", precisó.

El capitán recordó la herencia de los campeones de 2010, señalando que, aunque el estilo de juego ha evolucionado, lo primordial es rescatar "la mentalidad de ir a por algo que parecía imposible para nuestro país".

El test definitivo contra la Argentina de Scaloni

España asume el compromiso consciente del nivel del rival que tendrá enfrente. Argentina, vigente campeona del mundo, llega al duelo del domingo tras demostrar ser la selección más regular y en mejor estado de forma de los últimos dos años.

Al ser cuestionado sobre cómo frenar el bloque sudamericano y cuáles son los puntos débiles de su propio equipo, Rodri prefirió apelar a la picardía táctica.

"No te lo voy a decir públicamente, que tomarán nota. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Nosotros somos un equipo muy completo y difícil de batir, lo hemos demostrado todo el torneo", bromeó el mediocampista.

El capitán argumentó que la principal virtud de la "Roja" radica en el equilibrio de sus líneas, manejando con solvencia el área propia, la rival y la zona de gestación en el centro del campo.

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Evolución del liderato y el recuerdo de Morata

El torneo ha consolidado a Rodri no solo como el ancla futbolística de España, sino como su líder espiritual tras asumir la capitanía en sustitución de Álvaro Morata. El jugador admitió que el rol tiene su complejidad debido a que "los compañeros se fijan en ti en los momentos difíciles", obligándolo a dar un paso al frente. Asimismo, aprovechó el espacio para enviar un mensaje de reconocimiento a su predecesor:

Con las cartas sobre la mesa y tras firmar una de sus mejores exhibiciones colectivas en la semifinal frente a Francia, España se declara lista para el choque de estilos en Nueva York. Para Rodri y sus compañeros, el partido del domingo no es solo una final; es el examen definitivo para determinar si este grupo está listo para reclamar la cima del fútbol mundial ante el oponente más exigente del planeta.