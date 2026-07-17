Minsa detalla la operatividad de su flota nacional de ambulancias

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene operativa una flota de entre 100 y 120 ambulancias distribuidas de forma estratégica en toda la geografía nacional, funcionando como el conector logístico vital para movilizar pacientes desde las instalaciones de atención primaria hacia los centros hospitalarios de mayor complejidad y recursos, aseguró la institución.

La flota vehicular forma parte de un engranaje institucional más amplio que complementa la cobertura pública de salud, garantizando que el traslado de pacientes no dependa de una sola entidad estatal.

La gestión del traslado de pacientes se ejecuta bajo un criterio de triaje y condición médica. El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Dr. Vicente Oliver Paredes, detalló que las unidades vehiculares asignadas a la institución se dividen en dos categorías especializadas según las necesidades del paciente.

Las ambulancias básicas están diseñadas y equipadas exclusivamente para el transporte programado de pacientes que se encuentran en condición estable y que, por su diagnóstico, no requieren de maniobras de reanimación, atención de emergencia o soporte prehospitalario complejo durante el trayecto.

En tanto que las ambulancias de Soporte Vital Avanzado son unidades de alta complejidad ubicadas de manera estratégica en hospitales regionales y áreas de menor accesibilidad. Cuentan con instrumental biomédico especializado y personal capacitado para la atención de pacientes críticos que necesitan soporte vital continuo y estabilización durante el viaje.

Integración del sistema público de emergencias

A pesar de que los recursos son limitados, la sinergia interinstitucional eleva significativamente la capacidad de respuesta del Estado en materia de salud prehospitalaria y traslados.

“Panamá cuenta con las ambulancias que se necesitan; no son recursos infinitos, pero entre todas las entidades de salud se puede tener unas 300 ambulancias, sin contar con las ambulancias del sector privado" señaló Paredes en una nota publicada en la web del Minsa.

Según el Minsa con el apoyo de todas las dependencias del gobierno, como el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), se brinda el servicio de traslado de pacientes a nivel nacional.