AMP investiga naufragio de la embarcación 'AURA A' entre las islas de Taboga y Taboguilla

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá, mediante su Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos, inició las pesquisas correspondientes para determinar las causas del naufragio de la embarcación de bandera panameña AURA A, registrado en aguas de la Bahía de Panamá, informó la AMP.

Según el reporte preliminar, la nave zarpó a las 8:20 a.m. desde la Marina de Flamenco con destino a Isla Contadora. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m., en el trayecto marítimo ubicado entre las islas de Taboga y Taboguilla.

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A bordo de la nave se encontraban 18 personas en total (16 pasajeros y dos tripulantes: el capitán y un marinero), quienes fueron rescatados con vida en una operación ejecutada por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). No se contabilizaron heridos, desaparecidos ni víctimas fatales.

Proceso de investigación y monitoreo ambiental

La DGMM mantiene activado el protocolo de investigación para esclarecer el incidente marítimo: Se procede con la revisión de la documentación técnica y administrativa de la nave, además de la ejecución de entrevistas a la tripulación y los pasajeros.

Se informó que hasta el momento no se ha confirmado derrame ni contaminación por hidrocarburos en el área del naufragio. No obstante, los peritos mantienen la zona bajo vigilancia preventiva debido al riesgo latente por el combustible almacenado en la estructura hundida.