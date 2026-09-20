Anillo Hidráulico Este fortalecerá abastecimiento de agua en el país

El Presidente José Raúl Mulino inauguró el Anillo Hidráulico del Este, una obra recuperada: "Así como lo hicimos en Panamá Este, lo haremos en Azuero, Chiriquí y Panamá Oeste", recalcó.

Esta obra ubicada en La Cabima, que generó decenas de empleos para la comunidad, dispone de un tanque de reserva de 7 millones de galones, el segundo con mayor capacidad a nivel nacional.

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Este sistema, desarrollado por Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de Panamá (CONADES) y operará bajo el control del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), garantizará el almacenamiento de 14 millones de galones de agua potable a través de 5 tanques de reserva y 55 kilómetros de tubería.

Este proyecto del tanque de almacenamiento del Anillo hidráulico del Este, llevará agua desde María Henríquez, pasará por Villa Lobos, Altos de Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora, Las Garzas, hasta Tanara.

El IDAAN ejecuta obras complementarias: Rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Pacora, Cabra 1, Cabra 2, y Chepo.