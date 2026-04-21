Anillos del Este y Norte estarán listos a mediados de mayo

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, confirmó que a mediados de mayo estarán listos los anillos hidráulicos en Panamá Este y Norte, lo que permitirá llevar agua potable a diferentes comunidades en la capital.

Orillac añadió que todos los meses informarán sobre las soluciones al problema de agua potable que se registran en diferentes comunidades en todo el país, ya que según dijo este "es un tema importante para el presidente Mulino".

Por su parte, Antonio Tercero González, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), señaló que el anillo hidráulico Norte se encuentra en fase de prueba en el Guarumal, Villa Cárdenas y Mocambo Arriba. "Unas 200 mil personas se verán beneficiadas de esta obra", aseguró.

"El anillo hidráulico del Este es un proyecto de conducción y almacenamiento que nos permitirá llevar agua a comunidades alejadas como Tanara, "pero primero necesitamos llevar esa agua para después de distribuirla", señaló González quien recordó que en estas comidades la falta de agua ha sido un problema de larga data.

González recordó que se trata de un proyecto que data de 2016 y se terminará en la administración Mulino con más de 52 kilómetros de tuberías soterrada, ocho izajes (estructuras metálicas que se utilizan para que las tuberías puedan pasar por encima de los ríos y quebradas) lo que representa, según dijo, "un avance de 82 al 100 por ciento".

De acuerdo a González las obras que ha entregado Conades han beneficiado 155,212 personas de 91 comunidades, en siete provincias y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Destacó que todos los suministros y el plan de acción a través de Conades han sido ejecutados en el rubro financiero de la recuperación de los anticipos que se entregaron en el plan de sanidad básica devuelto al Estado a través del MEF, recaudando a través de la gestión legal de Conades $1,755.797.45

"Al momento en el plan de acción se han gastado $135, 919 y en el de suministros de las 91 comunidades se han gastado $235,833", precisó.