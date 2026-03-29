Aplafa operará a mujeres: Habrá pago por cuotas, no será necesario tener hijos ni 'permiso' de la pareja

La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) presentó recientemente su nuevo servicio de salpingectomía, un procedimiento quirúrgico que implica la extracción de una o ambas trompas de Falopio.

El costo de la intervención es de 700 dólares, que podrán pagarse por cuotas. Aunque el detalle del pago no se ha ampliado, la asociación informó que próximamente publicará el plan a cuotas.

Para completar el proceso, las mujeres interesadas deberán agendar una evaluación inicial de ginecología. Los especialistas de Aplafa determinarán si la persona es apta para el procedimiento.

Ser apta implica tener buenas condiciones físicas, que los exámenes no arrojen anomalías, es decir criterios médicos que garanticen la seguridad de la paciente en el quirófano.

El procedimiento se practica desde los 18 años y no es necesario tener hijos, las mujeres sin hijos también pueden optar.

"En Aplafa respetamos totalmente tu autonomía. No necesitas el permiso de una pareja ni de terceros para decidir sobre tu cuerpo", expuso la asociación.

Además indican que la cirugía se hace en la sucursal de la Locería, el tiempo en quirófano es corto, al tratarse de procedimiento ambulatorio. La mujer regresa a casa el mismo día.

Por otro lado, Aplafa también realiza vasectomías desde 450 dólares. Para hacer la evaluación los interesados deben confirmar primero su edad y si tienen hijos.

Las evaluaciones iniciales para ambos procedimientos (salpingectomía o vasectomía) con el urólogo y ginecólogo tienen costos aparte de los mencionados.