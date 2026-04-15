Aprueban contrato entre AAUD y ENSA para cobro de tasa de aseo en San Miguelito

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación mediante procedimiento excepcional entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y la Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), para el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito.

La contratación incluye la distribución de las facturas, recaudación y gestión de la cartera vencida del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos del distrito a los clientes residenciales y comerciales de ENSA, bajo la modalidad de pospago.

Dicho cobro se hará por un periodo de cinco años, comprendido entre el 19 de enero de 2026 al 19 de enero de 2031, hasta por un monto de 4,502,380.00 dólares.

Cabe mencionar que durante la vigencia de la concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), se detectaron reiterados incumplimientos que provocaron acumulación de desechos y vertederos improvisados. Ante este escenario, el Municipio de San Miguelito solicitó la intervención de la AAUD.

La entidad asumió el control a partir del 1 hasta el día 18 de enero de 2026 y, en aproximadamente 8 días calendarios, se logra estabilizar la recolección de residuos.

Posteriormente, mediante la Resolución N° 01-2026 de 13 de enero de 2026, la AAUD asumió el 19 de enero de 2026 la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el distrito.

Previo a la finalización del contrato de concesión con la empresa Revisalud, el esquema de cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito se realizaba a través de la empresa ENSA, mediante la inclusión de dicho cargo en la facturación del servicio eléctrico bajo la modalidad prepago, lo que aseguraba altos niveles de cobertura, eficiencia en la recaudación y reducción de la morosidad.

Según las autoridades, la experiencia técnica demuestra que la facturación conjunta con el servicio de energía eléctrica, a través de la infraestructura de ENSA es el único mecanismo que garantiza la captación inmediata de ingresos necesaria para evitar un colapso sanitario y asegurar que el distrito de San Miguelito permanezca libre de vertederos clandestinos.