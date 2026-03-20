ATTT frena cualquier intento de aumento de pasaje

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) frenó cualquier intento por aumentar el pasaje en el sector transporte, no obstante, señaló que está evaluando medidas para contrarrestar el aumento del combustible producto de la guerra en Medio Oriente.

"La institución establece de manera enérgica que no se permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje que afecte la economía de los usuarios", aseguró la entidad en un comunicado.

"Esta medida rige de forma estricta tanto para el transporte público colectivo como para el transporte selectivo a nivel nacional", agregó.

La entidad recuerda que cualquier modificación en los costos del servicio del transporte debe regirse por los canales que establece la ley. "Cualquier ajuste unilateral carece de validez legal", señala la institución.

Además, la ATTT advirtió a los operadores que incumplan la normativa o decidan implementar aumentos de forma arbitraria, "se enfrentarán a las sanciones administrativas y medidas legales correspondientes que establece la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y sus modificaciones".

Horas antes, transportistas de Panamá Oeste, habían anunciado que a partir del lunes se registrará un incremento en las tarifas del transporte público en respuesta al alza en el precio del combustible.

El anuncio se dio en Arraiján, durante una reunión donde participaron dirigentes del transporte de Arraiján, La Chorrera y Capira. La propuesta contempla un aumento de 50 centavos en distintas rutas, tanto internas como interprovinciales.

Lo anterior implicaría cambios como pasajes de 1.50 dólares a 2.00, y otros de 1.00 que pasarían a 1.50, además de tarifas mínimas que podrían moverse de 30 a 50 centavos.

