Bernal vaticina continuidad en la UP; organismo descarta fraude en las elecciones

Como un "fraude peor que el vivido en 1984 y 1989" calificó el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal las elecciones de la Universidad de Panamá (UP) que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio.

Aseguró que en esta contienda electoral todo está "amañado" para que el "delfín" del rector Eduardo Flores sea quien lo reemplace en dicho cargo y se reelijan todos los decanos y directores de centros regionales con más de 25 años en la institución, obstaculizando el relevo generacional y la calidad educativa superior en el país.

Aunque aún falta aproximadamente un mes para la votación, Bernal vaticina que "todo seguirá igual" y se pasará de la "epilepsia" a una situación moribunda en la UP, provocada por quienes la han secuestrado para cumplir sus propios intereses.

Lamentó que los panameños estén soportando las irregularidades que ocurren a lo interno de las universidades, pero no los culpa, pues estas le han dado la espalda; por ello, están haciendo lo mismo. Sin embargo, considera que hay que ser más vigilantes.

Los estudiantes, a su juicio, están siendo tratados como ciudadanos de tercera categoría en lo que debería ser un templo de conocimiento, pero se ha convertido en otra cosa debido a la despreocupación y maleantería de algunos allegados al rector que, en lugar de aportar, se la pasan injuriando y calumniando.

Al catedrático le preocupa que esta situación ocasione una especie de "abstencionismo" entre los estudiantes, provocando que quien obtenga la rectoría no logre la mayoría de votos.

Recientemente, el Organismo Electoral de la UP solicitó a los candidatos no caer en agravios contra sus adversarios, recordando que en este proceso debe primar el respeto entre todos los involucrados.

Rufino Fernández, presidente del organismo, negó que exista la posibilidad de que se registre algún tipo de fraude, como indicó el profesor Bernal.