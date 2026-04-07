Bolivia, Paraguay y Panamá firman acuerdos para mejorar transporte aéreo

El Gobierno de Bolivia firmó este lunes con Paraguay y Panamá dos memorandos de entendimiento para "fortalecer los servicios aéreos" de pasajeros y carga, eliminando restricciones sobre frecuencias, tipo de aeronaves y habilitando la disponibilidad de aterrizaje en cualquier punto de dichos países.



El ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que el acuerdo con Paraguay permite a ambas naciones "tener mayor conectividad aérea" y aplicar la quinta y sexta libertad aéreas, "al igual que pasó con Brasil y Chile", según un comunicado difundido en La Paz.



La firma de los documentos se realizó durante el Comité Ejecutivo CVIII de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), que se celebra en Santiago de Chile.



La quinta y la sexta libertad aéreas son principios de la aeronáutica internacional que permiten trasladar pasajeros o carga entre dos países en una ruta que inicia o termina en el país de origen o conectar pasajeros mediante escalas, respectivamente.



Bolivia firmó también otro memorándum de características similares con Panamá, lo que constituye "un avance significativo en el proceso de liberalización del transporte aéreo en nuestra región", afirmó Zamora.



Por su parte, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia, José Antonio Fanola, explicó que con esos acuerdos una aeronave boliviana puede efectuar diversos vuelos sin necesidad de pasar por el país de origen.



"No solamente podemos volar sin restricción de frecuencias hacia ambos países, también el tipo de aeronaves, la disponibilidad de horarios y aeropuertos en cualquier punto de cada país", agregó.



Los acuerdos implican el levantamiento de restricciones de rutas, frecuencias y capacidad "en condiciones de reciprocidad" y amplían las oportunidades "para el desarrollo logístico y el fortalecimiento del comercio internacional", señala la nota de prensa del ministerio boliviano.



La política de cielos abiertos, según el Gobierno, es una demanda de sectores empresariales y turísticos ante lo que consideran un "monopolio" aeronáutico, como el de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), que, aseguraron, no lograba cubrir los requerimientos de los usuarios.



Los acuerdos firmados con Paraguay y Panamá se suman a los suscritos hace unos días con Brasil y Chile, que liberaron las restricciones existentes entre operadores bolivianos y extranjeros.